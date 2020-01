"Onore al Duce". Vicesindaco dell'avellinese inneggia a Mussolini sui social: "Si dimetta" (Di martedì 7 gennaio 2020) Tra un “Onore al Duce” e post nostalgici, anche le comunicazioni istituzionali per i cittadini. Bufera su Pasquale De Vito, 47enne vice sindaco di Cesinali, piccolo centro di 2 mila 500 abitanti in provincia di Avellino. La segnalazione è partita dai consiglieri della minoranza, “Giovani per la Valle del Sabato”, una lista elettorale sconfitta dalla civica dell’attuale sindaco, Dario Fiore, nelle elezioni del maggio scorso. I post pubblicati da De Vito risalgono, però, agli anni scorsi (pubblicati dal 2016) quando il Vicesindaco non era ancora consigliere comunale.A questo si appigliano l’associazione ‘I giovani della Valle del Sabato’ e le Sardine di Avellino, che chiedono le dimissioni del Vicesindaco o quantomeno che “si doti di un canale istituzionale univoco, in modo da poter tenere informata la cittadinanza ... Leggi la notizia su huffingtonpost

