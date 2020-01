Laura Pausini e l’incidente dell’accappatoio in Perù: ‘Mi ha fatto soffrire’ (Di martedì 7 gennaio 2020) È passato qualche anno, eppure Laura Pausini torna sull’incidente che avvenne nel 2014 a Lima, in Perù, quando al termine di un concerto come di consuetudine tornò sul palco per i saluti finali coperta da un accappatoio che si aprì sul davanti e reagì con queste parole all’inconveniente: “Se han visto, han visto, ce l’ho come tutte”. Una battuta che fece il giro del mondo e diede adito a supposizioni secondo cui l’artista fosse senza intimo. In quei giorni la cantante commentò l’accaduto spiegando di non essere senza veli sotto l’accappatoio e ora, intervistata da El Mundo che le chiede se siano mai state diffuse bufale sul suo conto, la Pausini dice ancora una volta la sua. La verità di Laura Pausini “Ho vissuto un’esperienza che mi ha traumatizzata e mi ha fatto stare male. In un concerto in Perù, il mio vestito si è rotto. ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

