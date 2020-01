Incendi Australia: 180 denunciati per aver appiccato il fuoco, tra loro anche 40 minorenni (Di martedì 7 gennaio 2020) Dall’inizio della stagione degli Incendi boschivi in Australia sono state intraprese azioni legali contro 183 persone, tra cui 40 minorenni, per 205 reati connessi. Lo ha comunicato la polizia del Nuovo galles del sud, lo stato Australiano più colpiti dai roghi che da settimane ormai stanno distruggendo il sud del Paese. I devastanti Incendi in Australia che da settimane ormai stanno distruggendo il sud del Paese causando morte e danni ingenti hanno un responsabile principale: l’uomo. Come confermato dalla polizia locale infatti, dall’inizio della stagione degli Incendi boschivi, nel Paese sono state oltre 180 le persone denunciate perché sorprese in qualche modo ad appiccare fuochi nei boschi, tra cui molti minorenni. Alcuni in modo inconsapevole altri volutamente ma tutti responsabili di aver innescato fiamme potenzialmente devastanti, alcune delle quali hanno creato la situazione ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

SkyTG24 : Australia, un mese di incendi: la foto diventata virale - angelomangiante : In Australia il bilancio è salito a un MILIARDO di animali morti nei roghi. Bruciati 8,4 milioni di ettari di bosc… - SkyTG24 : Incendi Australia, Università Sydney: morti circa 480 mln di animali -