Going Electric sarà il titolo del biopic su Bob Dylan dello stesso regista di Walk The Line, prime indiscrezioni sul cast (Di martedì 7 gennaio 2020) Il biopic su Bob Dylan apre ufficialmente la stagione del cinema biografico del 2020. Going Electric, questo il titolo scelto del film, sarà diretto da James Mangold che nel 2005 aveva già firmato il capolavoro Walk The Line, il film che raccontava la vita di Johnny Cash interpretato da Joaquin Phoenix che tra l'altro ha conquistato i Golden Globes grazie alla sua straordinaria interpretazione di Joker di Todd Phillips. Going Electric è prodotto dalla Fox Searchlight e la notizia arriva da Entertainment Weekly: sarà Mangold a dirigere il biopic su Bob Dylan e la pellicola si concentrerà sull'esibizione del cantautore di All Along The Watchtower del 25 luglio 1965 al Newport Folk Festival, lo stesso in cui esordì nel 1963 come debutto nazionale negli Stati Uniti. Nelle precedenti edizioni Bob Dylan aveva attirato folle di appassionati grazie al suo repertorio di ispirazione folk, ... Leggi la notizia su optimaitalia

