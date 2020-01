Udine, incendio sul Monte Vas: in corso operazioni di spegnimento (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un incendio sta interessando dalla serata di ieri un versante del Monte Vas in località Vuerpa di Lauco (Udine). Sul posto uomini del Corpo Forestale regionale delle stazioni di Tolmezzo e Villa Santina, squadre di Volontari AntIncendi Boschivi (Aib) della Protezione civile dei comuni di Tolmezzo, Arta Terme e Lauco. In volo anche l’elicottero della Protezione civile regionale.L'articolo Udine, incendio sul Monte Vas: in corso operazioni di spegnimento Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

