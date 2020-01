Strega, il miglior attaccante del girone di andata non veste giallorosso ma… (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Sognava il poker il Benevento dopo i riconoscimenti attribuiti a Montipò, Caldirola e Viola. Il premio di miglior attaccante di serie B dopo il girone di andata finisce invece in Umbria. I tifosi hanno attribuito il riconoscimento a Pietro Iemmello, capocannoniere del campionato con 15 centri. Eppure l’attaccante del Perugia è legato a doppio filo alla Strega, essendo approdato in prestito in biancorosso con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A della formazione passata da poco nelle mani di Serse Cosmi. Iemmello ha disputato 19 partite fino ad ora, realizzando il 62% dei gol del Perugia e dimostrandosi infallibile dal dischetto (7 centri su 7). Lo “zar“, tuttavia, ha rimediato un’espulsione nell’ultimo turno del girone di andata, punita con due turni di stop dal Giudice Sportivo. Il capocannoniere ... Leggi la notizia su anteprima24

