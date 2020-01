Strage di Lutago, Stefan Lechner rischia 18 anni (Di lunedì 6 gennaio 2020) È stato portato nel carcere di Bolzano Stefan Lechner, il 27enne di Chienes, che, nella notte tra sabato e domenica, a... Leggi la notizia su today

romi_andrio : RT @alto_adige: Quattro feriti si trovano ancora in terapia intensiva, due di loro sono in condizioni critiche. Si teme che il bilancio del… - alto_adige : Quattro feriti si trovano ancora in terapia intensiva, due di loro sono in condizioni critiche. Si teme che il bila… - NBCreteregione : STRAGE DI LUTAGO. - -