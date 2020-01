Prima tripletta Ronaldo in A, Juve affonda Cagliari (Di martedì 7 gennaio 2020) La Juventus inizia il 2020 lasciandosi alle spalle le incertezze di dicembre e travolge il Cagliari (4-0) con una tripletta di Cristiano Ronaldo, la 56/a in carriera, la seconda con la maglia della Juve dopo quella con l'Atletico Madrid, la Prima in Serie A. Gran secondo tempo quello dei bianconeri dopo che i primi 45' si erano chiusi sullo 0-0, risultato della manovra farraginosa dei bianconeri e della solida fase difensiva della squadra di Maran, alla terza sconfitta consecutiva dopo un inizio di campionato splendido. Dopo un primo tempo concluso con i mugugni dell'Allianz Stadium, tutto esaurito per l'occasione e con un solitario invasore di campo che ha animato i primi minuti, la partita si e' chiusa in poco piu' di 20': Prima Ronaldo ha sfruttato un grave errore di Klavan in fase di costruzione segnando la rete del vantaggio, andando a bersaglio per la quinta partita consecutiva, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

juventusfc : Quella di @cristiano è la prima tripletta made in ???? in @SerieA ?????? #JuveCagliari #CR7JUVE - forumJuventus : Finisce così! Prima tripletta di Ronaldo in Serie A e Cagliari annientato con un gran secondo tempo della Juve ????????… - forumJuventus : Ronaldo post #JuveCagliari: 'Contento per la vittoria e la tripletta. Spero che stasera l'Inter perda' ???… -