Pensa di aver perso peso per una dieta miracolosa, invece aveva un tumore incurabile (Di lunedì 6 gennaio 2020) Jemma Doran, una ragazza inglese di 28 anni era fermamente decisa a perdere i chili di troppo. La ragazza si era affidata a una dieta ritenuta miracolosa, ma molto drastica, che in pochi mesi le aveva permesso di perdere parecchi chili tanto da passare dalla taglia 22 alla 10 ( la nostra 42). La dieta prevedeva che la ragazza doveva eliminare tutto il cibo spazzatura che solitamente consumava. I risultati della dieta, per Jemme Doran, furono immediati almeno così lei si stava illudendo. La ragazza una volta raggiunto l’obbiettivo di aver perso parecchi chili e di essersi rimessa in forma era molto soddisfatta, così decise di terminare la dieta. Ma con il passare dei giorni Jemme continuò a perdere i chili tanto da passare ancora a una taglia inferiore. I suoi nuovi vestiti erano diventati già larghi così Jemme, iniziò a preoccuparsi e decise di rivolgersi a un ... Leggi la notizia su baritalianews

