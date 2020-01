L'omicidio di Piersanti Mattarella e il mistero della pistola con cui fu ucciso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quarant'anni fa gli spari sul sogno della nuova Sicilia. La mafia e la spirale terroristica avevano abbattuto la speranza politica più autorevole dell'Isola: Piersanti Mattarella, presidente della Regione siciliana, allievo di Aldo Moro, siciliano tenace e capace, lucido e ostinato propugnatore di una politica dalle "carte in regola". Una sfida, questa, ancora attualissima, insieme a quella per la verità piena su questo delitto che la procura di Palermo è tuttora impegnata a ricostruire compiutamente. Il 6 gennaio 1980 Piersanti Mattarella era uscito dalla sua abitazione di via Libertà ed era salito a bordo della sua Fiat 132 per andare a messa, insieme alla suocera, alla moglie Irma Chiazzese e ai figli Maria e Bernardo. Niente scorta: il presidente la rifiutava nei giorni festivi, voleva che anche gli agenti stessero con le loro famiglie. Si era appena messo al ... Leggi la notizia su agi

DavidSassoli : 40 anni fa a #Palermo il barbaro omicidio di Piersanti #Mattarella, con coraggio impegnato per rinnovare la politic… - RaiNews : 40 anni fa l'omicidio di #piersantimattarella. Alle 17 lo speciale di Rainews24 ? - Tg3web : Quarant'anni dall'omicidio, per ordine della mafia, di Piersanti Mattarella durante il suo mandato di Presidente de… -