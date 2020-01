LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2020 in DIRETTA: Kubacki a un salto dal trionfo. Lindvik, Geiger e Kobayashi: rimonta difficile (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46: Aschenwald perde un po’ quota nel finale e arriva a 136 metri, non perfetto nell’atterraggio. Totalizza 135.2 punti, supera il turno ed è settimo 17.45: Leitner sfrutta bene il momento favorevole, arriva a 130 metri e totalizza 124.6 punti 17.45: Ora Leitner contro Aschenwald, derby austriaco 17.44: ottimo salto di Eisenbichler che arriva a 137 metri, supera il turno ovviamente, e con 139.8 punti si inserisce al sesto posto 17.43: Buon salto del finlandese Aalto che sfrutta le condizioni di vento ideali, arriva a 127 metri e totalizza 117.4 punti 17.43: Ora Aalto contro Eisenbichler 17.41: KubackiIIIIIII!!! Vola a 143 metri il polacco!!! Mette una misura straordinaria e pone le mani sulla Tournèe. Punteggio di 151.6 punti e primo posto provvisorio. Difficile recuperargli terreno nell’ultima manche 17.41: Gran salto ... Leggi la notizia su oasport

