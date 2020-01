Il Ring Fit di Nintendo Switch fa dimagrire? Un giocatore posta i suoi progressi dopo un mese (Di lunedì 6 gennaio 2020) Vi ricordate la Balance Board per Wii e tutti gli accessori usciti successivamente, pensati per darci un fisico invidiabile? Ecco, lo stesso di può dire del Ring Fit per Nintendo Switch, un "anello" dedicato proprio all'attività fisica.Ma funziona? A quanto pare sì. Migui Minaj, un utente, giocatore e possessore di un Ring Fit, ha mostrato la strabiliante trasformazione dopo soli 30 giorni di uso. Secondo quanto riferito dall'utente, ha usato ogni giorni per 25 minuti l'accessorio di Nintendo Switch, associandolo ovviamente ad uno stile di vita sano iniziando una dieta.A quanto pare quindi, oltre a Ring Fit serve costanza nel mangiare sano: senza dubbio le due foto messe a confronto sono incredibili e potrebbero fare anche da ispirazione alle persone che magari vogliono rimettersi in forma e che possiedono un Nintendo Switch. Di seguito potete dare uno sguardo alla trasformazione del ... Leggi la notizia su eurogamer

