Il discorso di Brad Pitt ai Golden Globe 2020, a DiCaprio: “Ti avrei salvato io in Titanic” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Golden Globe 2020, il discorso di Brad Pitt tra ironia, dolcezza e l’inno alla gentilezza Sono trascorsi 24 anni dall’ultima volta, ma è come se fosse la prima. Brad Pitt ha ricevuto il Golden Globe come miglior attore non protagonista per l’interpretazione di Cliff Booth in “C’era una volta… a Hollywood“, il nono film di Tarantino (premiato come miglior sceneggiatura) e sul palco ha voluto ringraziare in particolare un compagno di viaggio. Nel film, infatti, Pitt recita al fianco di Leonardo DiCaprio e ha scelto di ringraziarlo parlando anche del tanto ambito Oscar, arrivato dopo anni e anni di agonia, con The Revenant. “Volevo ringraziare il mio complice in questa avventura, LDC ( Leonardo DiCaprio). Prima di The Revenant guardavo anno dopo anno gli attori nominati assieme a lui ritirare premi, alzarsi e ringraziarlo di cuore e so ... Leggi la notizia su tpi

4ragazzi1D : RT @FrancescaNevis: Volevamo una foto di Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme: non c’è. Abbiamo però Jennifer Aniston che con gli occhi pie… - holdmetightben : RT @Deppsonx: BRAD PITT CHE NEL DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO DICE A LEONARDO DICAPRIO CHE LUI AVREBBE CONDIVISO LA TAVOLA RIFERENDOSI AL TITA… - iambadatpoems : RT @Deppsonx: BRAD PITT CHE NEL DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO DICE A LEONARDO DICAPRIO CHE LUI AVREBBE CONDIVISO LA TAVOLA RIFERENDOSI AL TITA… -