I Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020 con Ringo Starr | quattro album in dieci anni

I Pinguini Tattici Nucleari parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Ringo Starr". La band bergamasca, al debutto nella kermesse canora, non è affatto una novità per numerosi appassionati di musica, essendosi formata nel 2010 ed avendo, nel decennio appena conclusosi, inanellato una serie di successi.La band è composta da sei elementi: Riccardo Zanotti alla voce, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini alla chitarra, Simone Pagani al basso, Matteo Locati alla batteria ed Elio Biffi alla tastiera, fisarmonica e voce. Il nome, stando ai loro racconti, deriverebbe da una birra, la Tactical Nuclear Penguin, che subito colpì la loro attenzione.

