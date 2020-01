Di un’altra categoria i Samsung Galaxy S11/S20: una feature accomuna i tre modelli (Di lunedì 6 gennaio 2020) L'arrivo del 2020 ha acceso ancora di più i riflettori sui prossimi Samsung Galaxy S11, che ormai un po' tutti riconoscono anche con il nome di Galaxy S20 (il produttore sudcoreano potrebbe aver deciso di passare oltre, approdando direttamente al numero 20, scelta condivisibile o meno). I modelli di punta del Samsung Galaxy S11 dovrebbero essere tre: Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. Stando a quanto anticipato da Ice universe su Twitter in queste ore, i dispositivi appena menzionati dovrebbero tutti presentare display con una frequenza di 120Hz. Non possiamo affermarlo con sicurezza, ma il leaker in questione difficilmente sbaglia un colpo, e non vediamo perché dovrebbe iniziare proprio adesso. Certo, non ci sbilanciamo dando per fatta la notizia, ma le probabilità che sia effettivamente così sono buone. Per saperne di più sul refresh rate dei Samsung Galaxy S11 (o Samsung ... Leggi la notizia su optimaitalia

