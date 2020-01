Bonaccini contro Matteo Salvini: “In Emilia io sono il padrone, tu l’ospite” (Di lunedì 6 gennaio 2020) E’ iniziato il countdown per le regionali in Emilia Romagna, tra due settimane cittadini al voto. Intanto Stefano Bonaccini attacca Salvini “In Emilia sei ospite, sempre benvenuto. Io padrone di casa nella mia terra” A sole due settimane dalle elezioni in Emilia Romagna il governatore uscente della regione si rivolge direttamente al leader del Carroccio, … L'articolo Bonaccini contro Matteo Salvini: “In Emilia io sono il padrone, tu l’ospite” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

riotta : .@matteosalvinimi ha fatto di elezioni #EmiliaRomagna un referendum nazionale contro le sinistre @sbonaccini le tie… - iosoioevoi : - 366daniele : Bibbiano si scaglia contro il presidente Bonaccini -