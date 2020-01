Basi aeree per le offensive in Libia: Erdogan cerca sponde in Algeria (Di martedì 7 gennaio 2020) L’arrivo delle truppe turche in difesa di Sarraj toglie all’Italia il ruolo di difensore del governo di Tripoli. Di Maio domani andrà in Egitto, Al Sisi è il grande rivale di Erdogan Leggi la notizia su lastampa

donno_stefano : RT @LaStampa: L’arrivo delle truppe turche in difesa di Sarraj toglie all’Italia il ruolo di difensore del governo di Tripoli. Di Maio doma… - LaStampa : L’arrivo delle truppe turche in difesa di Sarraj toglie all’Italia il ruolo di difensore del governo di Tripoli. Di… - emabuo : RT @LaStampa: Basi aeree per le offensive in Libia: Erdogan cerca sponde in Algeria -