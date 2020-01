Ultime Notizie Roma del 05-01-2020 ore 12:10 (Di domenica 5 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio sale ad una settantina di vittime il bilancio del Raid condotto dalle forze del generale haftar contro l’Accademia militare di Tripoli le vittime sono iniziati cadetti il bilancio potrebbe essere destinato a salire incursione viene presentata come una rappresaglia di un bombardamento turco compiuto all’alba contro la Brigata salafita 210 continuano alle minacce tra Stati Uniti ed Iran e dopo l’attacco con il quale mi fai Uniti hanno ucciso il generale soleimani uno scontro sempre più a Mirano a mettere in atto una vendetta contro gli americani al punto che metterà fine alla presenza degli Stati Uniti nella regione individuati 35 obiettivi questa minaccia dei pasdaran Irangli Stati Uniti colpiranno 52 City Ranieri già identificate risponde il presidente statunitense Donald Trump Iran ... Leggi la notizia su romadailynews

