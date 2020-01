Tasse basse negli Usa. Ma da sole non abbattono la povertà (Di domenica 5 gennaio 2020) Stando ai dati raccolti e rielaborati da un recente report dell’Ocse, gli Stati Uniti sono diventati uno dei Paesi ad economia avanzata nel quale si pagano meno Tasse. Secondo “Revenue Statistics 2019“ del Centre for Tax Policy and Administration, nell’anno solare 2018 la nazione a stelle e strisce ha abbassato la propria pressione fiscale fino al 24,3% rispetto al proprio PIL, una cifra che si situa ben al di sotto della media Ocse, rappresentata da un buon 34,3%, di esattamente dieci punti percentuali superiore. La revisione fiscale firmata dal Presidente Donald Trump – secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – ha spinto gli Stati Uniti al quarto posto nel mondo fra i Paesi con i più bassi oneri fiscali. Da questo punto di vista, ha sicuramente influito il pacchetto operativo di tagli fiscali firmato dai ... Leggi la notizia su it.insideover

