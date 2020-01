Sconti per l’Epifania con iPhone 11 e Huawei P30 Pro: offerte Amazon da monitorare (Di domenica 5 gennaio 2020) Vanno seguite con grande attenzione, in queste ore, le offerte Amazon che sono state a messe a disposizione degli utenti italiani propensi all'acquisto di un top di gamma ad inizio 2020, come nel caso dei vari Huawei P30 Pro ed iPhone 11. Il melafonino, tanto ambito da coloro che seguono sempre con grande attenzione le vicende del mondo Apple, in settimana si è già ritrovato al centro di promozioni interessanti, come avrete notato tramite il nostro report di Capodanno, ma oggi 5 gennaio dobbiamo per forza di cose tornare sull'argomento. I nuovi prezzi Amazon per Huawei P30 Pro ed iPhone 11 con l'Epifania Una buona notizia, dunque, per gli utenti che vogliono affrontare una spesa comunque importante in prossimità dell'Epifania. Partiamo proprio dal piatto forte del produttore cinese, in attesa della presentazione ufficiale dei nuovi P40. Acquistare un Huawei P30 Pro a circa 600 ... Leggi la notizia su optimaitalia

GioPao9 : Sconti per l’Epifania con #iPhone11 e #HuaweiP30Pro: offerte Amazon da monitorare - andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Sconti per l’Epifania con iPhone 11 e Huawei P30 Pro: offerte Amazon da monitorare - OptiMagazine : Sconti per l’Epifania con iPhone 11 e Huawei P30 Pro: offerte Amazon da monitorare -