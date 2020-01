Sanremo, Rula Jebreal non ci sarà: duro attacco alla Rai (Di domenica 5 gennaio 2020) Rula Jebreal non sarà al Festival di Sanremo 2020. Una decisione, quella della Rai, che sta facendo molto discutere Manca un mese esatto all’inizio di Sanremo 2020 e già infiammano le polemiche. Dopo la decisione del presentatore Amadeus di rivelare in esclusiva a Repubblica i nomi dei big in gara, è scoppiato il caso Rula … L'articolo Sanremo, Rula Jebreal non ci sarà: duro attacco alla Rai proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

