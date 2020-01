Muore per setticemia a Capodanno: 13enne colpita da meningite non ce la fa (Di domenica 5 gennaio 2020) Maisy Dicks aveva solo 13 anni quando, lo scorso Capodanno, è morta dopo aver contratto una grave forma di meningite. A riferirlo è il britannico Daily Star: Maisy viveva con la sua famiglia a Merthyr Tydfil, Galles del Sud e la madre, Sharon Stokes, nei giorni precedenti la scomparsa della figlia, aveva detto di aver … L'articolo Muore per setticemia a Capodanno: 13enne colpita da meningite non ce la fa NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

