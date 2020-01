Luca Zingaretti: incidente in moto per l’attore, scontro in centro a Roma (Di domenica 5 gennaio 2020) incidente a Roma per Luca Zingaretti, celebre volto de Il commissario Montalbano. l’attore si sarebbe trovato in sella a una moto, che si sarebbe scontrata con un’auto in pieno centro. Le cause non sono note e nessuno sarebbe rimasto ferito. incidente per Luca Zingaretti l’attore Luca Zingaretti coinvolto in uno scontro auto – moto nel cuore della Capitale. La notizia dell’incidente, riportata dal Corriere della Sera, ha preoccupato i fan ma fortunatamente non ci sarebbero state conseguenze. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Soltanto grande paura ma nessun ricorso alle cure ospedaliere: stando alle notizie trapelate, infatti, Zingaretti sarebbe stato medicato sul posto dal personale del 118 prima di tornare alla sua abitazione. Collisione con un’auto Secondo quanto emerso, l’attore si sarebbe trovato in sella al suo scooter al momento della collisione con un’auto, in ... Leggi la notizia su thesocialpost

