LIVE Roma-Torino, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: prosegue la corsa alla Champions dei giallorossi (Di domenica 5 gennaio 2020) Orario, probabili formazioni e come vedere Roma-Torino Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Torino match della Serie A Tim 2019-20, il mercato non ha modificato le due squadre con la Roma che prova ad accorciare il distacco dalle prime tre e il Torino alla ricerca della scossa che può valere una stagione. Roma che viene dalla larga vittoria a Firenze contro la Fiorentina per 4-1, Roma che ora prova il definitivo salto di qualità per puntare alle prime tre posizioni e una vittoria contro i granata li lancerebbe definitivamente. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Pau Lopez, in difesa Florenzi e Kolarov saranno i terzini. Centrali di difesa il solito Smalling e Mancini, vista l'indisponibilità di Fazio. Centrocampo con Diawara mediano davanti la difesa con Veretout ...

