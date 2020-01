Henry Cavill, la star di The Witcher, è un avido videogiocatore ma non possiede una vera stanza da gamer (Di domenica 5 gennaio 2020) Quando si è famosi e, possibilmente, ricchi, è normale spendere un bel po' di soldi nei propri hobby. Considerando che Henry Cavill, star di Hollywood prima noto per aver interpretato Superman negli ultimi film della DC e poi per essere Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher, è un accanito videogiocatore, pensereste che parte della sua fortuna sia stata spesa per la creazione di una stanza da gamer dotata di tutte le ultime tecnologie e i confort più sfarzosi. Beh, sembra che non sia così. Anzi, azzardiamo l'ipotesi che il vostro equipaggiamento sia anche migliore del suo.In un'intervista al Rich Eisen Show, Cavill ha potuto parlare della sua postazione da gamer e del suo setup e beh, non è qualcosa che vi aspettereste da uno così famoso:"Non possiedo una 'tana da maschio'. Ho un piccolo stabile a Londra ("mews house", ovvero un vecchio genere di costruzione che incorporava ... Leggi la notizia su eurogamer

