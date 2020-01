Grande Fratello Vip 4, fan in rivolta: “È un ospizio per anziani?” (Di domenica 5 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4, gli spettatori sono in subbuglio: dopo l’annuncio del nuovo concorrente, contestano l’età media del cast, troppo avanzata Quando manca meno di una settimana al debutto ufficiale su Canale 5, il Grande Fratello Vip 4 ha quasi annunciato l’intero cast. Tra ex coinquilini e controverse personalità pubbliche, la Casa accoglierà anche artisti, come Fabio Testi. Poche ore fa un video caricato su Instagram ha confermato l’ingresso dell’attore, solo uno dei tanti concorrenti in età… avanzata. I telespettatori sono abituati a vedere pure giovani volti nello show, anzi soprattutto loro. Solitamente le personalità più adulte si sentono fuori posto, ma nel Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini potrebbe accadere l’esatto opposto. Proprio la comunicazione riguardante Fabio Testi ha fatto sorgere numerosi commenti del pubblico sul social fotografico, e non tutti stanno ... Leggi la notizia su kontrokultura

