Cassano | «Dovevo andare alla Juve | ma Totti era il mio idolo»

Antonio Cassano svela un'interessante retroscena sul suo passaggio alla Roma: l'ex attaccante era destinato alla Juve Antonio Cassano svela un'interessante retroscena di mercato: ecco le sue parole rilasciate a Roma TV. Cassano – «Io mi ricordo che Dovevo andare alla Juve, avevo l'appuntamento con Moggi ad Avellino. Quella sera però Baldini aveva chiamato il mio procuratore e gli disse che la Roma era interessata a me e Capello voleva parlarmi. All'epoca il mio idolo era Totti e per me è ancora oggi il giocatore più forte della storia italiana. Quando l'ho saputo ho detto che Moggi poteva aspettare ad Avellino, io sarei andato alla Roma».

