Attacco informatico “grave” al Ministero Affari Esteri in Austria (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Ministero degli Affari Esteri dell’Austria ha confermato un “grave Attacco informatico” ai sistemi a poche ore di distanza dall’ok dei Verdi al nuovo Governo. “A causa della gravità e della natura del fenomeno – si legge in una nota – non si può escludere che si tratti di un Attacco mirato. In passato – prosegue il comunicato – alcuni paesi europei sono stati oggetto di fenomeni simili”. Austria, grave Attacco informatico Il grave Attacco informatico al Ministero degli Affari Esteri in Austria è stato individuato facilmente e potrebbe provenire da un Paese straniero. I Ministeri hanno comunque informato i cittadini che “sono state messe in atto immediatamente misure di contrasto”. inoltre è stato istituito un “comitato di coordinamento” per gestire la situazione. L’Attacco è avvenuto a poche ... Leggi la notizia su notizie

