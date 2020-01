Uomini e Donne: Juan Luis Ciano torna sui social dopo l’addio a Gemma Galgani (Di sabato 4 gennaio 2020) Juan Luis è tornato sui social dopo l’esperienza negativa a Uomini e Donne. Ecco che cosa ha fatto l’ex cavaliere del trono over. Uomini e Donne: Gemma Galgani lascia Juan Luis Negli ultimi mesi nel trono over di Uomini e Donne abbiamo visto Gemma Galgani impegnata nella conoscenza con Juan Luis Ciano. Quest’ultimo, molto più giovane di lei, è arrivato in trasmissione per corteggiarla, ma durante la loro frequentazione sull’uomo sono emersi molti elementi negativi. Innanzitutto non si lasciava mai andare a effusioni, come un bacio. Poi Armando Incarnato ha segnalato delle chat strane di Juan con altre Donne. Nell’ultima puntata andata in onda del trono over abbiamo visto Gemma in lacrime dopo le sollecitazioni degli altri partecipanti a lasciar perdere Juan che secondo loro la stava palesemente prendendo in giro. Juan l’ha raggiunta dietro le quinte ... Leggi la notizia su kontrokultura

