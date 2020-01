“Sulla strada del noce”: su Rete 4 rivivono miti e leggende di Benevento (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un viaggio tra i miti e le leggende di Benevento. E’ quello che ha dedicato la trasmissione “Sempre Verde” al capoluogo sannita. La puntata del format di Luca Sardella è andata in onda nel primo pomeriggio su Rete 4 e ha riguardato da vicino il sabba delle Streghe. Prima tappa il Ponte Leproso, dove si credeva che sorgesse originariamente il noce. Un racconto sulle streghe di Benevento e sul processo per entrare a far parte del sabba, in una città destinata a essere la “patria” delle megere. Durante la trasmissione è stato infatti ricordato l’originario nome Maleventum, esplicito di un qualcosa di brutto, dove vigeva il culto della Dea Iside (considerata per l’appunto una maga), fino al passaggio di Federico II il quale distrusse la città perché considerata la “pietra dello scandalo“. Una ... Leggi la notizia su anteprima24

