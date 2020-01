Spavento a via Napoli: auto in transito perde la ruota (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Disavventura questa mattina per un uomo alla guida della sua Alfa 146. Mentre stava percorrendo via Napoli, infatti, si è staccato improvvisamente lo pneumatico anteriore sinistro. L’auto ha cominciato a sbandare ma per fortuna e per la bravura del conducente, non ha colpito altri mezzi che erano parcheggiati lungo la strada. Sul luogo è intervenuta immediatamente la Polizia Municipale per ordinare il flusso delle auto e permettere al carro attrezzi di poter rimuovere la macchina. L'articolo Spavento a via Napoli: auto in transito perde la ruota proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

AntoninoTony86 : RT @Giovann28160099: Buona sera a tutti eccomi qua sono appena tornato a casa oggi ero a l'apollon sauna via mecenate appena arrivo doccia… - italy_master : RT @Giovann28160099: Buona sera a tutti eccomi qua sono appena tornato a casa oggi ero a l'apollon sauna via mecenate appena arrivo doccia… - milIeuniversi : È andata via la corrente, io ero in bagno e sono uscita armata con la torcia del telefono ritrovandomi mio padre da… -