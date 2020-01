Legrottaglie racconta Ibra: “Mi disse che se vincevamo era grazie a lui, non grazie a Dio” (Di sabato 4 gennaio 2020) Nicola Legrottaglie è stato un grande amico di Zlatan Ibrahimovic e lo racconta con un aneddoto sulle colonne del Corriere dello Sport In spalle la maglia numero 21, il suo ritorno ha fatto tanto rumore: Zlatan Ibrahimovic torna al Milan dopo ben 7 anni trascorsi in Francia, Inghilterra ed America. Nel suo vecchio Milan ha … L'articolo Legrottaglie racconta Ibra: “Mi disse che se vincevamo era grazie a lui, non grazie a Dio” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

