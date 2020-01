L’allenatore del Boca Juniors blinda De Rossi: «È nostro e ci conto» (Di sabato 4 gennaio 2020) L’allenatore del Boca Juniors, Miguel Anguel Russo, ha parlato di Daniele De Rossi e del suo futuro in Argentina Il futuro di De Rossi al Boca Juniors è tutt’altro che scontato. Dopo l’elezione del nuovo presidente il centrocampista potrebbe anche non rientrare nei piani del club argentino e decidere di andarsene. De Rossi, tuttavia, può contare su alleato importante per rimanere: il tecnico degli Xeneizes, Miguel Anguel Russo, non ha intenzione di separarsi dall’ex Roma. «E’ un giocatore del Boca, ha un contratto con noi. E’ tutto nella normalità. Poi, nel momento in cui parleremo, se mi dirà qualcosa o manifesterà qualche desiderio vedremo cosa accadrà. Ma ad oggi sono tutti calciatori del Boca e io conto su di loro» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

