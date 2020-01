Gregoretti, Matteo Renzi e Italia Viva diranno sì al processo contro Matteo Salvini: "Siamo coerenti" (Di sabato 4 gennaio 2020) Tutto pronto per far fuori Matteo Salvini. Se per l'ex ministro dell'Interno la vicenda della nave Gregoretti è uguale al caso Diciotti, allora Italia Viva "sarà coerente e voterà sì all'autorizzazione a procedere". A raccontare la tattica di Italia Viva è Ettore Rosato, presidente del partito fonda Leggi la notizia su liberoquotidiano

