Grande Fratello Vip 4: Carlotta Maggiorana sarà una concorrente (Di sabato 4 gennaio 2020) Carlotta Maggiorana sarà una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’anticipazione della presenza di Miss Italia 2018 nella casa più spiata d’Italia è stata data da Adnkronos. Nata a Montegiorgio (Fermo) il 3 gennaio 1992, Carlotta muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2010 partecipando ad alcuni programmi Rai e Mediaset come ballerina. Nel 2011 partecipa come valletta ad Avanti un altro e fa una comparsata nel film Tree of life di Terrence Malick. L’anno successivo prova ad entrare nel cast di Striscia la notizia iscrivendosi a Veline. Arriva alle fasi finali e, pur non vincendo, trova un posto come “paperetta” di Paperissima. Nel 2013 debutta come attrice nel film di Leonardo Pieraccioni Un fantastico via vai. Quattro anni dopo esordisce in una fiction recitando ne L’onore e il rispetto – Ultimo ... Leggi la notizia su trendit

GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… - trash_italiano : Andrea Montovoli al GF Vip 4: chi è? Cosa ha fatto? E' fidanzato? - GrandeFratello : L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... ??#GFVIP -