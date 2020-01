Come Travaglio e Grasso fanno a pezzi la difesa di Salvini sulla Gregoretti (Di sabato 4 gennaio 2020) Matteo Salvini punta a dimostrare che il governo di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio ha partecipato al sequestro delle persone che si trovavano sulla Nave Gregoretti con una serie di email allegate alla memoria che ha consegnato ieri alla giunta per le autorizzazioni a procedere. Dove ha chiesto di non essere processato, mentre in giro va a dire che non vede l’ora di trovarsi davanti ai giudici. Come Travaglio e Grasso fanno a pezzi la difesa di Salvini sulla Gregoretti Racconta oggi Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera che nell’atto di accusa i giudici sostengono che non c’è alcuna prova della minaccia rappresentata dai migranti. Salvini sostiene che «la gestione, il monitoraggio e il controllo dei flussi migratori appaiono strettamente connessi all’interesse nazionale, sussistendo anche chiari profili attinenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla sicurezza ... Leggi la notizia su nextquotidiano

demian_yexil : RT @NellyEnne: Quelli come Gasparri, che chiedono processi più brevi alla riforma della prescrizione, hanno passato la vita in parlamento a… - BiancoliRosella : RT @florastr: @marianna_eg casaleggio e grillo con giggino, salvini, d'alema...ecc. soprattutto e poi anche dei giornalisti giornalai come… - max65bo : RT @NellyEnne: Quelli come Gasparri, che chiedono processi più brevi alla riforma della prescrizione, hanno passato la vita in parlamento a… -