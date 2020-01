Benevento, il vantaggio di non avere fretta nella lunga “coda” del mercato (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Primo fine settimana senza calcio per i tifosi e gli appassionati del campionato cadetto. La serie B è in vacanza e il pallone tornerà a rotolare solo il 17 gennaio nell’anticipo tra Frosinone e Pordenone. I supporters della Strega dovranno attendere domenica per rivedere in campo la capolista, impegnata nella prima giornata del girone di ritorno contro il Pisa. Ci saranno tutti, o quasi, i protagonisti della prima parte di stagione. Si, perché nel frattempo i riflettori sono tutti per il calciomercato. Un andamento lento quello tenuto fino ad ora dalle formazioni cadette che non hanno ancora ufficializzato colpi. La sensazione è che molto dipenderà dai movimenti delle compagini di serie A. Trattative e affari del massimo campionato finiranno per influenzare inevitabilmente anche le scelte e le decisioni dei direttori sportivi di ... Leggi la notizia su anteprima24

tabellamercatob : Classifica #SerieB alla fine del girone d'andata #Benevento record con 46 punti e 12 di vantaggio sul #Pordenone; t… - partenopeoswiss : RT @Torrenapoli1: Il #Benevento chiude al comando la classifica di serie B nel 2019 Sono ben 15 i punti di vantaggio sulla terza in classif… - tabellamercatob : Classifica #SerieB alla fine del girone d'andata #Benevento mattatore con 46 punti e 12 di vantaggio sul #Pordenone… -