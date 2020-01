Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 17:15 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Viabilità DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E ARDEATINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DA Roma TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI PROCEDE ANCORA INCOLONNATI TRA CASTEL RomaNO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA. RESTANDO IN ZONA, TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI PRATICA TRA VIA DI CASTEL RomaNO E VILLAGGIO AZZURRO VERSO PRATICA DI MARE. SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, TRA PAVONA E CECCHINA. INFINE, A CAUSA DI UNA FRANA, CHIUSA VIA DI SAN VITTORINO TRA IL POLIGONO E VIA POLENSE; CONTESTUALMENTE, DEVIATA LA LINEA BUS 042. PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A ... Leggi la notizia su romadailynews

