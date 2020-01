Un tribunale deciderà se il veganesimo è fede (Di venerdì 3 gennaio 2020) Erica Orsini Oggi la sentenza dei giudici di Norwich: come religione sarà tutelato dalla legge sui diritti civili Londra Jordi Casamitjana è uno zoologo di 55 anni, di cui più di 20 vissuti nel Regno Unito a battersi e a lavorare per la protezione degli animali. La gente lo conosce come «l'uomo delle vespe» perché esperto di vespe sociali. Ma Jordi è anche un «vegano etico» e da oggi potrebbe entrare a buon diritto nella storia del veganesimo. Un anno fa ha deciso di portare in tribunale la League Against Cruel Sports, un ente di beneficenza dove lavorava come capo della politica e della ricerca che lo aveva licenziato nel 2018. Aveva scoperto che l'ente investiva in fondi pensione collegati a società che facevano test sugli animali e aveva diffuso quest'informazione. L'ente l'aveva licenziato per malacondotta, ma lui ritiene che la ragione reale sia il suo essere vegano ... Leggi la notizia su ilgiornale

