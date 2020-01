Ufficiale l’11° incontro di Vasco Rossi con i fan, tutti i dettagli dell’evento 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'11° incontro di Vasco Rossi con i fan si terrà a Bologna. L'evento è in programma per i pRossimi giorni, nel pomeriggio del 15 gennaio, a cominciare dalle 14,30. Gli invitati sono tutti gli iscritti al fan club con tessera in corso di validità, mentre non possono partecipare coloro che hanno preso parte ai 10 incontri precedenti. Come partecipare all'incontro di Vasco Rossi Le selezioni sono aperte fino alle 12 del 7 gennaio, inviando una mail all'indirizzo ilblasco@VascoRossi.net. Nell'oggetto del messaggio, dovrà essere indicata la dicitura incontro con Vasco. Nel corpo della mail dovrà inoltre essere indicato il proprio nome e cognome, con la data di nascita; il numero di tessera; città e provincia di residenza con un numero di cellulare; una motivazione che agevoli la scelta; un video inedito (da max 5 mb e 15 secondi) nel quale si augura buon compleanno a Vasco (in vista ... Leggi la notizia su optimaitalia

