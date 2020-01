Ucciso in un raid Qasem Soleimani, chi è il comandante nell’ombra (Di venerdì 3 gennaio 2020) Questa notte un attacco aereo americano ha colpito un convoglio militare nei pressi dell’aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq. Un raid improvviso con un obiettivo preciso: il capo delle Quds Force delle Guardie della Rivoluzione, il Maggior generale Qasem Soleimani. Chi era Qasem Soleimani Nato nel 1957 in Iran da una famiglia di contadini, Soleimani si trasferì a 13 anni nella città di Kerman e iniziò a seguire i sermoni del predicatore itinerante Hojjat Kamyab, un protetto dell’ayatollah Khomeyni, figura centrale della Rivoluzione iraniana. Il potentissimo Khomeyni riuscì nel 1979 a prendere il potere instaurando una repubblica islamica sciita, la cui costituzione si ispirava alla shari’a, la legge coranica. Venne quindi istituito il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (pasdaran, abbreviato in IRGC), con lo scopo di difendere e assistere i religiosi appena ... Leggi la notizia su thesocialpost

