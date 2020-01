Tragedia nel napoletano: donna si lancia contro un convoglio in corsa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una donna si è lanciata sui binari del treno mentre stava arrivando in stazione un convoglio: la Tragedia è avvenuta nel napoletano, a Sant’Antimo. Da quanto si apprende, infatti, intorno alle 5 di mattina di venerdì 3 gennaio 2020 Trenitalia avrebbe diffuso una nota informando i viaggiatori della sospensione di alcune tratte. In particolare, la donna si sarebbe lanciata sulla linea che da Napoli porta a Roma, via Formia. La Polizia, inoltre, teme possa trattarsi di un gesto estremo. Tragedia nel napoletano La Polizia ha rinvenuto all’alba di venerdì 3 gennaio il cadavere di una donna nella stazione di Sant’Antimo. Secondo le prime informazioni, intorno alle ore 5 si sarebbe consumata una Tragedia nel napoletano: una signora si è lanciata contro un convoglio in corsa e sarebbe stata travolta e uccisa. L’investimento è avvenuto sulla linea che collega Napoli a ... Leggi la notizia su notizie

Linkiesta : A 83 anni, il fondatore di #ForzaItalia dice che un passaggio di testimone nel suo partito «non è all’ordine del gi… - espressonline : Questi nomi, quasi mille, non li trovate nelle liste di fine anno pubblicate un po' ovunque. E per questo è fondame… - vaticannews_it : #27dicembre #Indonesia #terremoto #solidarietà #chiesa 15 anni fa lo tsunami in Indonesia: Nel buio della tragedia,… -