Sonia Lorenzini fuori di seno: con il mini abito nero si vede tutto [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sonia Lorenzini, ex “Uomini e Donne” è diventata una star di Instagram ed è sempre più seguita. Sono molti quelli che vogliono essere sempre aggiornati sulla vita privata e lavorativa di Lorenzini e lei ripaga spesso con scatti meravigliosi in cui si mostra splendida e sexy. Un sogno in abito nero Vediamo la bellissima Sonia in questo scatto, decisamente provocante, che ha fatto sognare i fan. E’ in una posa in cui riusciamo a vedere uno stacco di coscia da capogiro e uno sguardo ammiccante davvero wow! L’abito si adatta perfettamente al corpo tonico e asciutto dell’influencer. Complimenti! L'articolo Sonia Lorenzini fuori di seno: con il mini abito nero si vede tutto FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

FetishItaliano : Sonia Lorenzini, segnatevi questo nome, ce ne farà vedere delle belle.. #feet #fetish #piedi #nylon #tribute #italy… - diamondizzlee : Sembra Sonia Lorenzini -