Soleimani, in un video il momento in cui il missile colpisce il convoglio del generale iraniano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le immagini mostrano il momento in cui è stato colpito il convoglio del generale iraniano Qassem Soleimani. Il raid, realizzato con il lancio di quattro missili da un drone nel centro di Baghdad, è stato ordinato direttamente dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump L'articolo Soleimani, in un video il momento in cui il missile colpisce il convoglio del generale iraniano proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Altissima tensione in medio oriente dopo che gli Usa, con un raid sull'aeroporto di Baghdad, hanno ucciso il genera… - NicolaPorro : ++Ecco, in esclusiva, il video del raid americano voluto da Donald #Trump che ha ucciso il generale iraniano… - Agenzia_Ansa : Morto il generale iraniano #Soleimani nell'attacco Usa, @SecPompeo pubblica un video con gli iracheni in festa… -