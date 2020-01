Narcos su Rai 4 due nuove puntate sabato 4 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Narcos su Rai 4 sabato 4 gennaio puntate 5 e 6 della seconda stagione, le anticipazioni Prosegue l’appuntamento in prima tv free con la seconda stagione di Narcos, racconto del mondo del narcotraffico tra Sud America, USA e resto del mondo. sabato 4 gennaio 2020 l’appuntamento è con due nuove puntate della seconda stagione della serie. La storia della diffusione della droga in Colombia negli anni ‘80, è raccontata attraverso il duplice punto di vista degli agenti della DEA Murphy e Peña, e di Escobar che da leader di un movimento politico e beniamino del popolo si trova ora impegnato a far perdere le sue tracce in questa seconda stagione. Narcos 2×05-06 I Nemici del mio Nemico (The Enemies of my enemy): Il cartello di Cali propone a Peña una collaborazione, loro condivideranno le informazioni e la polizia in cambio fornirà loro le attrezzature satellitari per recepire ... Leggi la notizia su dituttounpop

Paolsbrosiosmil : Comunque stavo guardando sta serie su Rai 4 dove ci stavano dialoghi in spagnolo e mi sono detto wow assomiglia pro… - delca_it : Vedere su Rai 4 ben due episodi della serie 'Narcos' mi ha messo addosso talmente tanta adrenalina che sono andato… - Stasera_in_TV : RAI 4: (21:11) Narcos - Stagione 2 Episodio 3 - I soldi fanno girare il mondo (Telefilm) #StaseraInTV 28/12/2019 #PrimaSerata #narcos-stagio -