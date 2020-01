Napoli, pranzo di solidarietà alla Mostra D’Oltremare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Giorno di festa per le persone meno fortune della città. Il Comune del capoluogo campano ha infatti organizzato, anche quest’anno, il pranzo di solidarietà alla Mostra D’Oltremare. In centinaia, tra persone senza casa ed altre che vivono situazioni di disagio socio-economico, hanno affollato il Padiglione 1 per ricevere un pasto caldo. A servirli circa 150 volontari, tra cui un gruppo di lavoratori Whirpool dello stabilimento di via Argine. “È l’ennesima diMostrazione del grande cuore di Napoli – ha affermato l’assessore Monica Buonanno – è un’iniziativa che il Comune realizza ogni anno ma devo dire che quest’anno c’è stata una gara di partecipazione che ha visto protagonisti grandi imprese e piccoli esercizi e tutto il mondo dell’associazionismo”. L'articolo Napoli, ... Leggi la notizia su anteprima24

RichardMcSundy : RT @rep_napoli: Napoli: in 500 per il pranzo solidarietà alla Mostra D'Oltremare [aggiornamento delle 15:56] - ZPeppem : RT @rep_napoli: Napoli: in 500 per il pranzo solidarietà alla Mostra D'Oltremare [aggiornamento delle 15:56] - rep_napoli : Napoli: in 500 per il pranzo solidarietà alla Mostra D'Oltremare [aggiornamento delle 15:56] -