Nani e quel trasferimento alla Juve | «Era tutto fatto nel 2014 ma poi…»

Nani, centrocampista dell'Orlando City, ha svelato un retroscena legato ad un passaggio mancato alla Juve. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Tribuna Expresso, Nani ha svelato come nel 2014 fu vicinissimo ad approdare alla Juve di Allegri. Le parole del portoghese. JuveNTUS – «Mentre recuperavo dal mio infortunio, dovevo andare alla Juventus. Era tutto fatto. La Juventus mi voleva, lo United aveva detto di sì, l'allenatore aveva dato il suo ok. E poi all'ultimo minuto, a mercato praticamente chiuso, allo United decidono che non vogliono più fare l'affare e che non mi avrebbero lasciato andare. Ho chiesto loro perché, mi hanno risposto solamente 'tu resti qui, non te ne vai'. Ero arrabbiato per come erano andate le cose, ma almeno pensavo che volessero tenermi perché ero importante per il club».

