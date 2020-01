«La proposta del Napoli per Lobotka: prestito a 3 milioni, 17 di riscatto» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lobotka e il Napoli, una storia che non ha ancora scritto la parola fine, o meglio la conclusione “e vissero felici e contenti”. Il centrocampista slovacco è ancora un calciatore del Celta Vigo. Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha scritto su Twitter: “La nuova offerta che il #Napoli presenterà al #CeltaVigo per Stanislav #Lobotka è questa: 3 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 17. I galiziani ne chiedono 22 in totale, ma il centrocampista spinge per la cessione. Giorni caldi. #calciomercato”. La nuova offerta che il #Napoli presenterà al #CeltaVigo per Stanislav #Lobotka è questa: 3 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 17. I galiziani ne chiedono 22 in totale, ma il centrocampista spinge per la cessione. Giorni caldi. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 3, 2020 L'articolo «La proposta del Napoli per ... Leggi la notizia su ilnapolista

