La moglie di Pio D’Antini: “Giulia Salemi si è allontanata, non fui io a presentare l’altra a Monte” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un equivoco dai catastrofici risvolti romantici sarebbe costato a Cristina, moglie di Pio D’Antini, l’amicizia di Giulia Salemi. La modella, moglie del comico del duo “Pio e Amedeo”, nega l’indiscrezione secondo la quale sarebbe stata lei a presentare Isabella De Candia a Francesco Monte: “Non la conosco. Mi hanno messo in mezzo”. Giulia, credendoci, avrebbe scelto di allontanarsi chiudere il loro rapporto. Leggi la notizia su gossip.fanpage

zazoomnews : Francesco Monte Isabella e Salemi la moglie di Pio D’Antini: “Messa in mezzo” - #Francesco #Monte #Isabella… - zazoomblog : Francesco Monte Isabella e Salemi la moglie di Pio D’Antini: “Messa in mezzo” - #Francesco #Monte #Isabella… - zazoomnews : Monte Isabella e Salemi la moglie di Pio D’Antini: “Io in mezzo follia! - #Monte #Isabella #Salemi #moglie -