Infortunio Chiellini, altra svolta: ecco quando tornerà in campo! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Infortunio Chiellini- Secondo quanto evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Giorgio Chiellini potrebbe tornare a disposizione di Sarri nel giro di un mese. Il capitano bianconero continua il suo lavoro di recupero e potrebbe accelerare i tempi di recupero in vista della seconda parte di stagione. Chiellini scenderà nuovamente in campo nel mese di febbraio, proprio in corrispondenza con l’inizio degli ottavi di finale di Champions League. Infortunio Chiellini, i tempi di recupero: sarà presente nella lista Champions? I tempi di recupero di Chiellini verranno valutati con calma nel corso delle prossime settimane, ma la sensazione è che il centrale juventino possa esser nuovamente inserito nella lista Champions League in vista della seconda fase della competizione. Leggi anche: Juventus, ufficiale il primo colpo: preso Kulusevski, il ... Leggi la notizia su juvedipendenza

